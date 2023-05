Lunati explotó por la insólita frase de Beligoy en la previa del Superclasico

La patada de Valentín Barco, y el codazo de Sebastián Villa, fueron dos acciones que dejó el duelo de Boca ante Racing y que aún se siguen discutiendo.

Por este motivo fue consultado Federico Beligoy sobre esas jugadas.El Director Nacional de Arbitraje, de manera insólita, evitó hablar del tema y lo hizo con una llamativa excusa: "Dentro de una semana es el Superclásico. Opinar de una jugada no es lo que corresponde".

“De cara a un River - Boca no me voy a poner a opinar a jugadas de ninguno de los dos por respeto a ellos”, explicó Beligoy.

Enojado y molesto por esa respuesta, el exarbitro y conocido hincha de River, Pablo Lunati, hizo un descargo en su cuenta de Twitter.

"Sos de manual Beligoy, espero que no nos caguen como los últimos partidos contra ellos, no me regales nada, no quiero nada de vos, ya lo sabes, peroooooo asegúrate que no nos Caguen. Está avisado CLAUDIO !!!!!!!!!", disparó Lunati en sus redes sociales.