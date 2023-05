"En el túnel en el entretiempo nos dijimos de todo. Y ya en la escalerita para ir al camerino, se voltea y me da un golpe de arranque. Mi reacción fue ir para adelante. Entre mis compañeros y la seguridad me agarraron. Yo ya no estaba pensando en el partido, quería mecharme" le narró Carlos Zambrano a la televisión peruana.

Y así se metió de lleno a contar qué ocurrió aquella vez en su recordada pelea con Darío Benedetto que dejó expuesta la mala relación que tenía el goleador con gran parte de sus compañeros..