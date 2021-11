El entrenador Ricardo Caruso Lombardi salió al cruce del DT de Barracas Central, Rodolfo De Paoli, en medio de la polémica por los arbitrajes que presuntamente los favorecen.

El tuit del ex DT de Racing y San Lorenzo fue en respuesta al descargo que hizo De Paoli en radio, luego de las recientes acusaciones.

"Hoy te tenés que bancar mentiras contundentes. Sabemos que son las reglas de juego. Yo no hablaba con nadie. Pero a veces callar es otorgar. Salgo en nombre de mis jugadores. Porque que me peguen a mí... pero a mí no me pueden pegar porque el equipo gana", había señalado en declaraciones radiales.

La participación de Ricardo Caruso Lombardi no es casual. Desde que Caruso dirigió a Belgrano comenzó a denunciar a los árbitros y apuntar contra los dirigentes de la AFA que preside Chiqui Tapia por su relación con Barracas Central.