El entrenador del Globo empezó por lo básico: quién custodiará los tres palos. Para eso quiso ir a lo seguro y pensó en un viejo conocido de la casa como Marcos Díaz, a quien le pidió que vuelva.

“Hablé para que vuelva, ¿a quién no le gustaría que pueda venir con lo que significa para el club?”, dijo pero no comentó cuál fue la respuesta del arquero. Inclusive fue más allá y se contactó con Marcelo Barovero. “Me tiré de kamikaze, fue muy respetuoso pero me dijo que quería continuar en el fútbol del exterior”.

Facundo Cambeses, “es una opción. No será fácil, Banfield lo tiene muy en cuenta y, seguramente, pretenderá algo a cambio para liberarlo”, dijo sobre quien fuera su ex compañero en el Taladro.

Paolo Goltz interesa, pero se mantiene cauto porque no quiere “ponerle presión” y aseguró que Iván Rossi es “un nombre que está en carpeta”.

“Quiero armar un equipo que en dos o tres años pueda salir campeón con mayoría de jugadores de club y con Leandro Grimi y algún Coco Basile del 71, que pueda guiar a los más jóvenes”, amplió.