Desde México (defiende los colores del Toluca), el exdelantero de Boca volvió a hablar de la jugada que marcó su carrera y lanzó una frase polémica. "Me aburre hablar de aquel penal porque no me cambió la vida, fui jugar un partido y nada más", aseguró Gigliotti a 'TNT Sports'.

"No volví a ver el partido, también le ganamos a River 1 a 0 con gol mío en el Monumental y no me interesó verlo", sentenció el delantero de 33 años, que calificó su paso por el club 'xeneize' así: "Hice muchos goles y siempre di lo máximo, las cosas salieron o no, pero fue un paso lindo en mi carrera".

Por su parte, Marcelo Barovero afirmó que el penal atajado fue "un antes y después" en su carrera.