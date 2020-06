El futuro de Junior Alonso dio hoy un nuevo vuelco. El defensor paraguayo se fue a su país natal para estar con su familia durante la cuarentena y al parecer ya no volvería más a la Argentina.

Recordemos que Alonso tiene contrato hasta fin de mes, por lo que el 'Xeneize' no recibiría un peso por el defensor que fue figura este año de la mano de Russo.

"Ayer bien tarde hablé con el representante. Junior Alonso tiene la decisión tomada de que a la Argentina no vuelve. Su representante me dijo que en Paraguay no va a jugar. En Boca querían dejar correr los días. A esta altura, Junior Alonso es una posibilidad muy concreta para ser nuevo jugador del Atlético de Mineiro", detalló el periodista Martín Costa en TNT Sports.

Desde Brasil trascendió que el Mineiro tiene una mínima diferencia con el Lille francés (club dueño de su pase), que pretende 3 millones de euros. El defensor paraguayo ya tendría acordado un contrato por 4 años.