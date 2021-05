El Kun Agüero jugará las próximas 2 temporadas en Barcelona, según la prensa española el acuerdo entre el club blaugrana y el argentino es total.

Sergio aceptó una rebaja en su salario -sería dle 40 por ciento- con tal de jugar junto a Messi. Pero las redes culé no lo celebran.

Agüero to barca, his twitch streams will be even more hilarious pic.twitter.com/Y2YPRRH8AD