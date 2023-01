Boca le bajó el pulgar a la figura de una selección de Sudamérica

El nombre de Christian Cueva volvió a sonar en Boca otra vez, como en los últimos mercados de pases. Y este año, en el que el representante del jugador cedió, el club entiende que ya no es momento para el creativo de la Selección de Perú.

El mediocampista de 31 años quedó libre en Al-Fateh de Arabia Saudita -por falta de pago- y está sin club. Y los motivos son varios, uno de ellos es una deuda importante que Cueva mantiene con Santos de Brasil tras el fallo del TAS. La misma ronda los dos millones de dólares. Además, el 10 de Perú ocuparía otra plaza de extranjero y ya son varios en el plantel de Ibarra.

"Hincha soy de Alianza, pero siempre simpaticé mucho por Boca", dijo Cueva hace un tiempo, y agregó: "Pienso que son equipos muy similares, muy parecidos, de pueblo. Y uno se define por ese lado. Me gustan los equipos así. Siempre seguí a Boca, siempre. Es un equipo que me gusta, simpatizo mucho...”.



No podrá ser, otra vez…