Sebastián Battaglia no es más el entrenador de Boca -el club lo comunicó en redes-, y este jueves el DT llegó hasta el predio de Ezeiza para despedirse de los jugadores. Al salir, habló con la prensa y dejó otra frase fuerte: "La Libertadores era un objetivo, desde el 2007 no se gana y nadie tiene la fórmula del éxito. Se ha convertido en una obsesión y sin dudas termina siempre pagando el entrenador. Son las reglas del juego".

Consultado sobre sus cuestionamientos por los refuerzos en plena conferencia de prensa post eliminación ante Corinthians, Battaglia contestó: "Creo que lo de la conferencia se fue mucho más allá de lo que fue. Ninguno de los jugadores me manifestó absolutamente nada, tuve la oportunidad de hablar con ellos y creo que los puedo mirar a la cara a todos y hablar de manera normal. No sé si fue por eso, pero de mi parte no lo veo así".

Battaglia se cruzó con Vignolo en pleno móvil

"Creo que Román es el que me dio la oportunidad para estar al frente del equipo, después fueron sucediendo cosas que no están dentro de lo que uno piensa y han habido diferentes opiniones en todo este ciclo, pero yo he sido siempre muy leal y agarrado a mis valores y mis pensamientos. Hay diferencias que a veces se marcan y yo siempre he tratado de marcarlas y seguir mis pensamientos".

Más de Battaglia

"Sabemos que la Copa Libertadores en este club se ha convertido en algo realmente obsesivo y los procesos y los proyectos a veces son difícil de mantener y sostener en el tiempo. Como dije, me voy muy conforme. Hemos dejado dos estrellas a la institución, la Copa Libertadores fue un partido donde me sentí identificado y la eliminación termina siendo por penales, que nos han dado mucha alegría en otros momentos y en esta nos tocó quedar afuera. A veces es difícil mantener proyectos y trabajo a largo plazo".

"Puedo mirar a la cara a todos los jugadores y decirles lo que vivimos, lo que sentimos, agradecerles el esfuerzo que hicieron. Sé que el día de mañana me puedo cruzar con cualquiera y lo puedo ir a saludar, como pasó hoy. Eso me llevo, la lealtad que tuve con todos y el día de mañana poder saludarlos. Y con la gente siempre palabras de agradecimiento, el hincha siempre alienta en todos lados. La eliminación nos duele a todos, lo viví como jugador también, y sabemos lo que significa para ellos. De mi parte he querido siempre lo mejor para el club".

"Seguramente en mi cabeza quedan cosas que me reproche, pero no es necesario ponerlas acá adelante de ustedes. Hay muchas cosas que uno se replantea que hubiera hecho de otra manera, pero hay que seguir para adelante. Intentamos darle identidad a un equipo, se intentaron lograr cosas y se lograron dos estrellas para el club, que es lo importante".

"El Mundo Boca es mucho más difícil como entrenador, sin dudas. Es muy diferente. Estás con otras responsabilidades, otras cuestiones. Como jugador tratás siempre de ser el mejor en tu puesto para rendir y aportarle al equipo. Como DT tenes que estar pensando en muchas otras situaciones, que no tienen nada que ver como jugador".

"Es difícil hoy pensar en otro ciclo en Boca porque estamos cerrando una etapa, deseándole lo mejor al que tenga la oportunidad de estar al frente. Saben que amo estos colores, hoy me toca cerrar una etapa y ojalá a Boca le vaya siempre bien y pueda lograr cosas importantes".

"Veremos cómo se da el futuro, ahora se viene un poco de tranquilidad han sido meses bastante movidos".