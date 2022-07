En la tarde del miércoles Sebastián Battaglia apareció ante un grupo de periodistas y ratificó que seguirá siendo el entrenador de Boca.

Lo hizo, luego de interumpir el móvil de ESPN, y en medio de las versiones que hablaban de una posible salida a raíz de la eliminación del equipo en octavos de final de la Copa Libertadores.

"Se está instalando de cómo tomó el plantel mis declaraciones de ayer. En ningún momento pensé agredirlo ni mucho menos. Dije que estoy muy orgullo de lo que se vio en cancha y que me sentí representado por los jugadores. Después es fútbol, fue una noche en la que no pudimos marcar el gol y quedamos afuera", declaró en un principio Battaglia.

Consultado sobre si realmente el Xeneize necesitaba más refuerzos para aspirar a la tan anhelada séptima Copa, el DT explicó: "Es una cosa lógica que sucede con cualquier entrenador. Todos los equipos suelen pedirlos en lugares que pueden potenciar al plantel y a los jugadores mismos. Pero si queremos dar vuelta o cambiar las declaraciones y desviar la atención para otro lado, no es algo que a mi me incumbe".



"Lo han dicho un montón de entrenadores, me tocó estar en planteles donde siempre se habla de reforzar planteles. No sé por qué debería molestar. Es una cosa lógica que ya pasó en muchos planteles. Hubo un montón de situaciones, no vale aclarar ni entrar en detalle ahora porque nosotros sabemos los pedidos que se hicieron. Simplemente quería aclarar esto y hablar. No me pareció algo ilógico", añadió Battaglia cuando le preguntaron por los casos Eduardo Salvio y Cristian Pavón.

Y como para terminar, llegó el pedido de disculpas: "Si alguno se sintió mal, obviamente estaría bueno aclararlo. Ayer me sentí identificado y orgulloso".