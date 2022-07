Sebastián Battaglia decidió romper el silencio luego de la controvertida conferencia de prensa y lo hizo desde el móvil de ESPN.

Ya con el auricular puesto, conversó con el periodista Sebastián Vignolo, quien lo interpeló por su respuesta hablando de refuerzos. “Fue por una pregunta que me hicieron", aclaró el entrenador. Y agregó: "Quedo como un maleducado si no respondo, el otro día dijiste eso".

"Estoy orgulloso del plantel que tengo y lo que se vio dentro de la cancha. Si di una respuesta cortita la otra vez fue por una pregunta que ya había hecho otro colega”, siguió.