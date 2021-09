Flavio Azzaro dedicó todo un video para contestarle Oscar Ruggeri quien había explotado en el programa de ESPN F90 contra el Chiqui Tapia y se la agarró con periodistas a los que acusó de recibir "sobres".

Azzaro arrancó agradeciéndole a Ruggeri y después comenzó con una catarata de acusaciones e insultos.

"Sé que no sos lúcido a la hora de expresarte. Sos limitado. Mezclaste el minuto de silencio con esta Selección que son cosas distintas. Vos queres que pierda la Selección Argentina. Y ahora quedó en evidencia, porque cuando Argentina salió campeón vos estabas con cara de culo".

"Fuiste un pésimo entrenador. No tenés cualidades para nada en el mundo del fútbol, solo sos un gran contador de anécdotas, pero no tenés idea de cómo armar un proyecto futbolístico, nadie te podría contratar para algo serio, porque no sos serio. Sos un payaso mediático, es para lo único que te da. ¿Y vos hablaste de sobres? Todos sabemos que vos no haces nada por amor, todo es por plata, lo tenemos recontra sabido, sos deportivo billete".