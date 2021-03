Como viene haciendo desde que lanzó su canal de YouTube, Flavio Azzaro salió en defensa de la dirigencia de Boca en relación a la salida de Wanchope Ábila, y destrozó al jugador por sus constantes lesiones.

Según el periodista, “Wanchope se va de Boca porque el año pasado se lesionó de un desgarro cuatro veces. Se operó, y estuvo dos meses en volver a hacer fútbol”.

“Si vos no podés contar como un futbolista, como técnico, prescindís. Si no contás con un futbolista que vive de joda, que llega de mala forma a los entrenamientos, que cada 10 días se lesiona…”, apuntó Azzaro, y añadió: “Si te vas sin cargo de Boca a Estados Unidos, es porque no te quiere nadie. Evidentemente algo pasa con Wanchope, que es lo que vengo contando”.

Port último, el periodista deportivo aseguró que “Wanchope físicamente no puede ser el 9 de un club tan importante”.