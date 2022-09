Flavio Azzaro publicó una serie de tuits en los que cuestionó la eternidad de Leonardo Ponzio en River. Primero filtró un audio en el que se escucha una voz femenina que avisa que se “liberarán los molinetes porque solo se vendieron 22 mil entradas”.



Luego, Azzaro escribió: “De un tiempo a esta parte se empezaron a hacer despedidas de tipos queridos/respetados, pero que no son ídolos. Sin dudas, Ponzio no es ídolo. Ídolos son Labruna, Gallardo, Francescoli, Ortega, Alonso, Ramón… Sin ningún tipo de debate, Ponzio no está a la altura de todos ellos”.

Y otro tuit más: "Entiendo a ESPN (por negocio) y a River (por cariño/agradecimiento) que quieran meterle pasión a la despedida de Ponzio. Pero al resto del fútbol argentino, no le genera nada. No es un referente, ni un jugador destacado. Ponzio no es ídolo de ningún chico que no sea de River".

Y las redes reaccionaron: