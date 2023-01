“Lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos”, dijo Franco Armani cuando le preguntaron por Nicolás Otamendi, este martes en conferencia de prensa. En junio el defensor campeón del mundo termina su vínculo con Benfica y en Nuñez se ilusionan, el otro día habló Nacho Fernández, hoy el arquero.

“Ojalá podamos tenerlo acá. Es un jugador con gran trayectoria, experiencia y jerarquía. Ojalá se pueda dar. Es una decisión de él y detrás está su familia. Esperemos que a mitad de año pueda venirse a River, nosotros lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos como hacemos con todos los jugadores que llegan a nuestra institución. Él debe estar replanteándose qué hará a mitad de año. Ojalá tengamos un jugador de esa magnitud acá con nosotros”, dijo el 1.



En su encuentro con los periodistas, Armani habló de otros temas en los que dejó definiciones interesantes. Sobre su rol en la idea de juego de Demichelis, consideró: “Me siento muy cómodo con la idea de inicio de juego desde el arquero. La mayor virtud es tenerse confianza a la hora de salir jugando. Obviamente hay momentos y otros planes también que los llevamos a cabo. En el campo de juego hay que tomar la mejor decisión. Estoy muy a gusto con la idea de Demichelis. En Estados Unidos salió muy bien, contra Central Córdoba no se pudo realizar por el estado de la cancha. En cada partido tenemos diferentes situaciones para plasmarlas”.



Los elogios de Demichelis



“Es una satisfacción muy grande que sean palabras del técnico. Yo estoy agradecido por la confianza desde el primer momento. De acá en adelante me queda demostrar lo mejor dentro de la cancha. Esa es la mejor manera de devolverle la confianza al cuerpo técnico”.



¿Se retira en River?



“Todavía no lo llegué a pensar eso. Vivo y disfruto el día a día, que es lo más importante. Me siento feliz acá, estoy en el lugar que quiero estar. Todavía no analizo el futuro. Eso se verá con el correr del tiempo. Disfruto de mis compañeros, del nuevo cuerpo técnico que llegó. Eso es lo principal”.