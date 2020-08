“En mi despedida, me comprometí con el hincha para retirarme en la institución. Lo prometido es deuda”, aseguró el casildense en una charla con El Rincón del Deporte.

"La verdad que para mí Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Obviamente me quiero retirar ahí, ya lo he manifestado en varias ocasiones", dijo el 1 de River.