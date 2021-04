El bello predio de Toronto FC, franquicia canadiense que compite en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, se vio sacudido. Este lunes, en pleno entrenamiento del equipo apareció un cocodrilo, hecho que sorprendió al cuerpo técnico más no a sus jugadores, que salieron corriendo al encuentro del animal.

En las redes sociales de la institución, se compartieron las imágenes de "la visita inesperada que tuvieron" los players del equipo rojo.

Guy didn't get the memo about closed training 🐊



Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di