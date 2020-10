TNT Sports LA (en 🏡) on Twitter

Marcelo Delgado, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, integrantes del Consejo de Fútbol de Boca que preside Juan Román Riquelme, lanzaron durísimas acusaciones contra la gestión anterior del club que lideraba Daniel Angelici.

“Se había vendido por 90 millones de dólares y cuando llegamos, solo había cinco en caja”, afirmó Bermúdez en relación a las dudas que existen por Eduardo Salvio y Sebastián Villa. En la misma línea, Cascini agregó: “Con todo lo que habían recaudado, lo podrían haber pagado antes de las elecciones. Es raro”.

En declaraciones a TNT Sports, los exfutbolistas también apuntaron contra la gestión Angelici por la falta de trabajo en las divisiones inferiores y las falencias de infraestructura del predio de Ezeiza.

“Cuando llegamos, cada vez que llovía se inundaba todo. Eran las piletas más grandes de Buenos Aires. Íbamos al baño y no funcionaban las luces, y en el gimnasio no se podía estar porque el agua hacía que no estuviera habilitada la red eléctrica”, completó Bermúdez.