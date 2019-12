El próximo 8 de diciembre se jugará un partido muy importante en la Bombonera, pero fuera del campo de juego. En los comicios, de un lado estará Riquelme en la fórmula de Ameal y del otro estará Batistuta acompañando a Beraldi. Un auténtico choque de titanes.

Hace una semana había dicho que Gabriel Batistuta tenía ganas de sumarse a Boca y que querían sumarlo para que maneje el fútbol del club. Días atrás confirmó que su participación en la política era casi un hecho y hoy, 'Bati' despejó todas las dudas a través de un video que compartió en su Twitter oficial.

“José te quería agradecer por la oportunidad que me estás ofreciendo. El otro día nos juntamos, me sorprendió el interés de ustedes. Es una cosa que yo estaba esperando hace mucho tiempo y me pone muy contento. Como te dije en la reunión, acá estoy para apoyar”, expresó el ex goleador del 'Xeneize' en referencia a Beraldi.