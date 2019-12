Una de las mayores preocupaciones que hay en River actualmente es el futuro de Ignacio Fernández. Pese al deseo de Marcelo Gallardo de contar con él, 'Nacho' avisó que piensa en dar un salto desde lo económico en un mercado en el que siga compitiendo.

Daniel González, su representante, habló al respecto. "No tenemos nada firme, no hay nada. Sí conversaciones desde hace un año con algunos equipos. Concretamente, no hay nada por 'Nacho'. El día que tengamos algo oficial, el primero que se va a enterar es el jugador, luego los dirigentes y el entrenador. Sí se comenta que hay algunos equipos, pero la realidad es que no tengo nada", indicó.

"Hablamos con muchos equipos y vemos si están preparados para competir por algo importante. Conversaciones hemos tenido con muchos equipos, es real. Pero ponemos sobre la balanza la postura del jugador", reconoció el agente.

Gallardo había expresado que sólo se iría si pagan la cláusula de rescisión, que es de 15 millones de euros, pero el representante avisó que es difícil. "Conflicto con River no va a haber nunca. Es verdad que hay una cláusula de 15 millones de euros, pero hay que analizar todo: en enero cumple 30 años y no tiene pasaporte comunitario, por lo que no tiene valor de reventa. Es muy difícil que salga por la cláusula", cerró el agente en diálogo con TyC Sports.

¿Podrá River igualar la oferta económica de otro club para retener al jugador? Esto comentó Nicolás Distasio en TNT Sports: