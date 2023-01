De la hinchada de Racing a varios clubes del país. De ahí a la selección. Y de la selección argentina a todo el mundo del fútbol. Es el recorrido de “muchachos”, la canción de la mosca que se volvió el mantra de los argentinos durante todo el Mundial.

Y claro, las reversiones brotan con la vuelta del fútbol. Es lo que pasó en Cádiz, equipo del fútbol español que llegó a primera división.

La canción completa:

“Gaditano yo nací, tierra de la libertad. De mi gente de astilleros, con la que vamos a estar. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, to los años que estuvimos mamando en 2B. Esa época ya pasó, ahora toca disfrutar. To los años en Primera que nos vais a regalar. Muchaaachooo, ahora nos volvimo´a ilusionar, quiero quedarme en Primera, quiero ver al Cádiz triunfar y al fondo animando lo podemos ver, con el bombo y las banderas, Cádiz no puedes perder”