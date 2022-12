Diez mil personas renió Boca en el playón para despedir el año y allí estuvo Juan Román Riquelme se robó todas las miradas. Es que en la previa se anunciaba el lanzamiento de su agrupación, llamada Soy Bostero para su candidatura a presidnete.

Román, acompañado del presidente Jorge Ameal y los integrantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, cantó “soy bostero…” e hizo delirar al público. Pero de presidencias nada.

El que estuvo duro y atendió al macrismo-angelicismo fue Jorge Amor Ameal. "Lamentablemente hay cierto periodismo que quiere hacer ver en Boca que hay divisiones cuando estas no existen. Y acá me ven con Riquelme", dijo. Y lanzó: “Ahora somos un club de fútbol y no una sociedad anónima como otros querían”.

Claro, Román después habló. Dijo que pretende estar en el club por muchos años -habló en plural-, agradeció "a los muchachos que están detrás del arco y se vienen portando muy bien", y cerró cantando "Olé, olé, olé, soy bostero, es un sentimiento...".

Y las redes de Boca deliran: