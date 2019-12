En su programa radial, Juan Carlos Pasman dio su opinión luego de las declaraciones de Riquelme, donde dijo que va a jugar políticamente para la oposición de Boca.

"No me lo banco más a Riquelme. Las contradicciones, las idas y vueltas, los coqueteos, las panquequeadas de Riquelme no me las banco más, Me parecen insoportables", arrancó, tranqui, su descargo 'Toti' Pasman.

Luego, el periodista se encargó de enumerar todas las 'panquequeadas' del ídolo 'xeneize':

- "Un tipo que hace dos semanas pide unidad y dice 'yo no soy hincha de la verdadera oposición'. Y hoy termina arreglando con la verdadera oposición".

- "Dijo que iba a jugar su partido despedida porque extrañaba al hincha, a la Bombonera, a pisar el césped. Y después dice bueno 'el partido tendrá que esperar'".

- "Dijo que ama a Boca pero se fue a retirar a Argentinos Juniors".

- "El mismo Riquelme que dijo que es hincha de Boca pero a Pablo Gonzalez le dijo que es hincha de Tigre. Cuando le conviene es hincha de uno y cuando le conviene es hincha de otro".

Y por último, hizo una reflexión: "Si vos sos socio de Boca, te digo: tené cuidado a quien vas a votar".