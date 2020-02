El entrenador del puntero de la Superliga aseguró que, de no haber inconvenientes, dirigirá a River ante Unión, el domingo desde las 21.45 en Santa Fe.

"Tengo que estar en reposo, pero no hay ninguna contraindicación. Si mañana me siento bien voy a estar en el entrenamiento. Son algunos cuidados normales durante algunos días, pero nada me impide estar. Solamente no puedo hacer actividad física", explicó el 'Muñeco'.

Además, el entrenador del 'Millonario' expresó su gratitud por el cariño de quienes se preocuparon por su salud tras la internación del martes. "Le agradezco a toda la gente que me mandó mensajes y estuvo pendiente", agregó el DT.