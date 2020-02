enzo sin v3rificar on Twitter

El modo de relatar de Sebastián Vignollo es básico, salvo latiguillos como "no lo cante no lo grite no se abrace" y que "ganas de volver a verte Selección".

No hay mucho más, lo suyo es repetir el nombre del jugador, entonar y tirar 'cantalo, cantalo' cuando la pelota entra al arco.

Bueno, en redes un usuario comenzó una campaña para que "el Pollo Vignolo deje de masacrar golazos con sus relatos".

La etiqueta #BastaDelPolloVignolo ya tiene varios comentarios.

“@EnzoRP13 Hace muchos años lo pido 🙏 Es de terror este muchacho. Opinamos lo mismo, con amigos viendo Argentina y lo único que repetía este ser era Messi Messi Messi Messi. Un retrasado importante...”— JFQ 10 ⚽ on Twitter Link JFQ 10 ⚽ on Twitter

“En este día y cada día #BastaDelPolloVignolo”— santiagora sim entendo on Twitter Link santiagora sim entendo on Twitter

“@polarhill @EnzoRP13 Muy a favor de esta campaña jajajaja”— Tomás Gutiérrez on Twitter Link Tomás Gutiérrez on Twitter

“@CARPoficial sumate a la campaña para que el bostero de Vignolo no relate mas a River. #BastaDelPolloVignolo”— Juan Marcos on Twitter Link Juan Marcos on Twitter

“@EnzoRP13 No doy más”— wanchupen ⌬ on Twitter Link wanchupen ⌬ on Twitter

“@EnzoRP13 Hay q exigirle a @FOXSportsArg y a @TNTSportsLA que pongan la opción de escuchar los partidos con sonido ambiente. Sería un éxito absoluto”— Bill on Twitter Link Bill on Twitter

“Logramos que algunos se den vuelta!!! #BastaDelPolloVignolo https://t.co/yer0gxzQYC”— enzo sin v3rificar on Twitter Link enzo sin v3rificar on Twitter

“Apoyo la causa bro #BastaDelPolloVignolo https://t.co/oTzebW4RUv”— _Tatito🙌🏽 on Twitter Link _Tatito🙌🏽 on Twitter

“@EnzoRP13 Mariano Closs, Walter Nelson y Julian Bricco los mejores, en ese orden”— Bruno cARc 🇺🇦 1889 on Twitter Link Bruno cARc 🇺🇦 1889 on Twitter

“Hagamos que llegue a tendencias #BastaDelPolloVignolo https://t.co/21FhDtirmK”— Lukee on Twitter Link Lukee on Twitter

