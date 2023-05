¿Armani se va de River? Los sugerentes posteos de su esposa sobre Colombia

“Siempre es más fácil atribuirle la culpa al otro. Pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, escribió en su cuenta de Twitter Daniela Rendón, la mujer de Franco Armani tras las críticas por el error del campeón del mundo en el empate 2-2 frente a Vélez en Liniers.

Defensa de su esposo, claro. Pero lo sugerente es que la mujer interactuó con dos seguidores colombianos a través de comentarios. En el primero, utilizó emojis de aviones.

Y en otro, que se ilusionaba con el regreso de varios de los referentes de Nacional de Medellín campeón de la Copa Libertadores en 2016.

"A recordar y vivir viejos tiempos", escribió Daniela. Y sus respuestas se hicieron virales, así como el agradecimiento de los hinchas de River.