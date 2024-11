''Qué lindo agarrar ese ojete'': Agustina Albertario escrachó a un acosador que ante la evidencia negó todo

Agustina Albertario volvió a sufrir acoso y esta vez lo denunció en sus redes con captura de pantalla y todo.

La jugadora de Las Leonas expuso con nombre y apellido a un hombre que le enviaba mensajes subidos de tono. Pero cuando ella lo escrachó, lo engó. “Jamás diría algo así, estoy casado”, escribió.

Tal puede leerse, el hombre le comentó una historia. "Qué lindo agarrar ese ojete", y en otra: "entregá la cola, p...".

Tras la denuncia cambió el tono: "Hola Agus. Me acabo de desayunar con todo esto. Jamás diría algo así. A ver... Estoy casado, en mi vida le diría algo así a una mujer. Está en vos querer creer o no".

La respuesta de la Leona

“Ah, ¿te robaron el celular y me mandaron mensaje? Jodete por hacerte el vivo. Dale explicaciones a tu mujer. Asco me das”, escribió Agustina.

Y el hombre respondió: "No me hago el vivo. Agus, te pido archi megas disculpas (SIC). No fui yo".

Ella remató: "Lo más triste es que después se tiran para atrás. Hacete cargo, cagón. Pobre tu mujer".



El antecedente de acoso a Albertario



“No sólo está libre, sino que otra vez volvió a escribirme. ¡Por favor! ¿Te tienen que matar para que la Justicia actúe?”, escribió aquella vez Agustina en sus redes.

Sucedió en 2020, el hombre se llama Juan Mariano García Sarmiento. Comenzó a hostigar a la Leona y la Justicia le impuso una restricción perimetral que el acosador rompió desde 2021. Fue detenido en dos oportunidades.

Pero en 2022 en Mar del Plata, García Sarmiento llegó al lobby del hotel donde se hospedaba la Selección de hockey. Allí dejó una nota y amenazas telefónicas.

Tras su última detención, el hombre fue derivado al pabellón psiquiátrico del Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.