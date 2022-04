Agustina Albertario, integrante de Las Leonas, denunció a través de sus redes sociales que volvió a ser acosada por Juan Mariano García Sarmiento, un abogado de 50 años, retirado de la actividad.

El hombre había sido detenido en febrero de 2021 por violar la perimetral impuesta por la justicia. "No solo está libre, sino que otra vez volvió a escribirme -afirmó la jugadora-. ¡Por favor! ¿Te tienen que matar para que la justicia actúe?".

Albertario recordó que en 2020 García Sarmiento "no solo intentó entrar al hotel donde yo estaba, sino que me dejaba notas y me llamaba amenazándome”. “Ahora él está libre de nuevo. Y la que se tiene que cuidar soy yo", exclamó.

Además, recordó que el hombre tiene "más de ocho denuncias de distintas mujeres", y cerró indignada: "No entiendo este país. Tengo mucha bronca y mucho miedo".