Jennifer Wallace, experta en crianza y periodista graduada de la Universidad de Harvard, ofrece valiosas reflexiones en su libro "Never Enough: When Achievement Culture Becomes Toxic-and What We Can Do About It" sobre aspectos cruciales que todo padre debería considerar respecto al concepto de éxito y su impacto en los jóvenes del futuro.

Destacar que la adolescencia representa una de las etapas más desafiantes, ya que conlleva cambios significativos tanto psicológicos como físicos. Sin embargo, esta etapa puede volverse aún más difícil cuando la comunicación entre padres e hijos no es óptima.

Qué frase puede provocar mucho daño si se lo decís a un adolescente según un estudio de Harvard

La frase "tu único trabajo es estudiar" puede llevar a que tu hijo concentre toda su atención en los estudios, pero también puede transmitir un mensaje equivocado de que el trabajo lo es todo. Es importante que los adolescentes tengan tiempo para otras actividades además de estudiar, al igual que los adultos necesitan hacer más que simplemente trabajar.

Por otro lado, la frase "tienes que dar el 100% en todo" puede fomentar un sentido perfeccionista en los hijos, lo cual en la edad adulta podría llevar a la dismorfia de la productividad, es decir, sentir que no son lo suficientemente productivos a pesar de estarlo. Por lo tanto, es fundamental enseñar a los hijos que siempre hay espacio para el descanso y el equilibrio en la vida.