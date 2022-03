En el programa de América, 'A la Tarde', Cora Debarbieri hizo pública la declaración de una masajista -de la cual se mantuvo su identidad en reserva-, quien narró cómo fue convocada el 5 de mayo de 2012 para darle un masaje terapéutico y descontracturante al pasajero Fabián Gianola, ya que ella trabajaba en un hotel de Chubut donde el actor estaba alojado.

“Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima, era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperara así, me puse un poco nerviosa pero iba a hacer mi trabajo, no le di importancia”, contó la denunciante.

“Lo que me incomodó todo el tiempo que duró el masaje, fue que no paraba de hacer poses en la camilla, todo el tiempo me pedía que le diera masajes en los glúteos y debajo del glúteo o lo que yo no accedí”.

Esta nueva denuncia complica aun más la situación de Gianola que está siendo investigado por la Justicia por causas similares.