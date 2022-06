Magalí Aravena escrachó a Salvio en redes por no ir a ver a su hijo jugar al fútbol

"Una vez más priorizando tu put... ego. Una vez más ellos esperándote… Y ahí estás queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien QUE NO QUIEREN. SOS MIERDA, SOS BASURA, SOS LA PEOR PERSONA QUE EXISTE. Me callé MIL COSAS QUE HICISTE para cuidarlos a ellos, pero BASTA. NO ES NO", escribió Magalí Aravena, la ex mujer de Eduardo Toto Salvio atropellada por el futbolista, en un fuerte descargo en las redes sociales.

En sus posteos, Aravena dio a entender que el jugador dejó plantados a los nenes y que además los obliga a conocer a su nueva novia, Sol Shekler..

Uno de sus hijos jugó al fútbol y Salvio no fue a verlo. Ella posteó: "Para mamá siempre vas a ser prioridad, te amo". Y mostró videos con sus hijos volviendo de la cancha. El nene comentó el posteo de la madre: "Ganamos seis a uno".