Sabrina Artaza también se sintió muy incómoda trabajando con Fabián Gianola y decidió contarlo.

El actor reaccionó y explicó cómo va a actuar: "Yo por ahora prefiero no hablar. Se me va a notar muy enojado porque mi hija Sabrina fue víctima de Gianola. Voy a hablar personalmente con él. Hace tres semanas, mi hija Sabrina, que está viviendo en Francia, me envió un mensaje por WhatsApp diciéndome: 'quiero que lo sepas vos primero, papá, que le envié a todos mis compañeros de Entretelones que yo también me sentí muy incómoda trabajando en su momento con él"

Y agregó: "Sentí mucha bronca e indignación, porque le dije que me tendría que haber comentado. Hay que ser certeros e ir a la Justicia. Por eso yo lo voy a hablar con mi hija y seguramente personalmente también con Gianola".