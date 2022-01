"Su negativa me sirve como prueba para la presentación que ya hice en la Corte Suprema. Porque me confirma que no quiere investigar nada y no queda otra que seguir en la Corte", contó Raquel Hermida Leyenda.

Entrevistada por La Nación+ la abogada explicó por qué la joven tardó cuatro años en contar que quien mató al novio no fue ella sino su padre.

"Estamos hablando de una mujer (por Nahir) que le tiene más miedo a su padre que a la prisión. Porque el padre no la dejaba ni siquiera bañarse tranquila.

Además, Leyenda afirmó que la madre de Nahir también era "víctima de violencia de género".

"Gracias a la terapia que Nahir está haciendo en prisión hoy pudo hablar", explicó la abogada.