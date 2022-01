Marcelo Galarza está desorientado y dolido pero sigue sosteniendo que lo que más le importa es su hija.

“Ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo”, le contestó a un periodista de Infobae que pudo contactarse con él.

La respuesta llegó tras enterarse de que Nahir le pidió a su abogada que solicitara protección para su madre Yamina, que según su relato era víctima de violencia de género, para su hermano y para su abogada: “Porque en la familia de mi papá la mayoría son policías”.

“Yo no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido”, aseguró el padre sobre la acusación en su contra.

La pregunta fue directa al centro de la cuestión: "¿Esto es una estrategia para inmolarse y que liberen a su hija o lo mató usted?".

Y la respuesta, contundente: "Yo no lo maté, me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir, pero no voy a decir más nada".

Nahir sostuvo que cuando estaba con Fernando Pastorizzo en la moto, su padre llegó en su auto, se bajó, levantó la pistola que supuestamente le había robado Fernando y le disparó dos veces.

