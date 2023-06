Tal como había trascendido, en las últimas horas Juan Darthes emitió un comunicado desde las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando, par referirse a la denuncia de Thelma Fardín en su contra por abuso sexual.

La semana pasada la Justicia de Brasil ratificó su absolución de la causa impulsada por Thelma Fardín.

"Cinco años, casi cinco años que ya pasaron…Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes", comenzó diciendo el actor.

En la filmación, Darthés le agradeció a quienes lo apoyaron durante el juicio. “La Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una miradas, con rezos…Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer".

Según publicó el portal de TN, la actriz se refirió a lo ocurrido: "Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo", apuntó Fardín.

El sitio expresó que Fardin se mostró “compungida por las palabras del actor radicado en Brasil desde hace 5 años”.