En el día de su cumpleaños Sebastián Villa está en boca de todos. Más allá de la imputación formal, la confirmación de que volverá a jugar y el ridículo saludo del club, el delantero decidió publicar una foto con su madre para agradecerle por su apoyo y hizo un comentario para tratar de señalar a la víctima como si fuera una victimaria.

El texto del posteo:

Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no?



Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños 🎂 de apoyo Dios me los bendiga