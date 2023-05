El exboxeador Fabio "La Mole" Moli fue demandado por su exmujer, Marta “La Negra” Galiano, que lo denunció por violencia de género, luego de 30 años juntos.

Si bien la denuncia fue realizada en 2019, por estos días se está llevando a cabo el juicio y por eso el exboxeador decidió dar su palabra en Intrusos con la intención de defenderse.

“Si, acepté la cachetada. Y conté el contexto de las cosas. Yo sé que eso no estuvo bien, sé que me equivoqué”, reconoció en un tramo de la entrevista.

Y luego se excusó: “Yo (en mi declaración) les hice entender el contexto de todo lo que me gritó a mí. No me considero violento. Con todo lo que pasó, yo perdí todo”.

Por su parte, “La Negra” afirmó que no fue un solo golpe sino que “fueron 30 años de violencia".

"De las cuatro denuncias que yo tuve de Alejandra Viviana Pereyra -otra de las denunciantes-, tres ya fueron absueltas", comenzó en el móvil.

Más allá de sus justificativos, la conductora Flor de la V fue tajante: "Nada justifica un golpe".