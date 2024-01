Con la intención de generar conciencia entre los pobladores y evitar un masivo contagio, la Municipalidad de Ceres publicó un spot contra el dengue utilizando como base el tema "La Morocha".

El material, por su ingenio y creatividad, se hizo viral apenas se divulgó en las redes sociales. Entre otras cosas, se distingue la participación del artista local Emi "el gigante" cantando al ritmo del tema La Morocha de Luck Ra.

Además, en el video aparecen vecinos y vecinas que viven en la ciudad ubicada al oeste de la provincia de Santa Fe.

Con una novedosa campaña de difusión para concientizar sobre el dengue, buscaron que la población adopte los cuidados necesarios para evitar que se propaguen los mosquitos.

“Que no se acumule agua en los tarritos para que no haya más dengue, no puede hacer todo el inspector, quiero que ayude la gente”, canta Emi en un tramo del video.