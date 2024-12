Moreno centro, gritos, ruido de auto acelerado y un estruendo. ¿Qué sucedió? Una mujer intentó salir de un estacionamiento derribando el portón.

¿Por qué? El empleado del lugar relató en canal Trece que cuando la mujer intentó retirar su auto, no había sistema y no podía pagar vía virtual. “Quería pagar con el teléfono, le dije que se nos cortó el sistema, que no andaba, le dije que era solo en efectivo, eran $4400 por dos horas”, explicó.

¿Y no tenía efectivo? “Yo cerré el portón y me preguntó por qué lo cerraba. Le dije que no se podía ir sin pagar, que por lo menos me tire algo porque sino me quedaba la deuda a mí”, dijo el empleado.

La mujer estaba acompañada de un joven; se subieron al auto y salieron con el auto marcha atrás. “Tiró el portón abajo”, contó el hombre.

El estacionamiento se llama “Pasaje Sur”, está ubicado sobre la calle Joly al 2800. Al lado funciona la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad local. Por lo que los agentes y la policía no tardaron mucho en llegar al lugar.

Conclusión: la conductora fue demorada y su auto, secuestrado. Entonces ahora deberá pagar las dos horas de estacionamiento más una multa por el hecho violento y los daños que generó.