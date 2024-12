Guillermo Moreno no suele irse por las ramas ni dar demasiadas vueltas para decir sus cosas, y esta vez, en Radio 10, no fue la excepción.

Así destrozó a Javier Milei por su plan económico comandado por Luis Caputo que dejó un escenario devastador.

"Termina el año no habiendo hecho nada de lo que dijo que iba a resolver, hizo cosas totalmente distintas".

"No dolarizó, al contrario fortaleció al peso porque lo hizo escasear. Ahora no hay para comprar dólares pero no hay para comprar nada. Por eso el mercado interno está como está".

"Empeoró todo. No solucionó la supercrisis heredada. Cuando calculas correctamente no tiene superávit".

"En el sector externo ni hablemos. Sigue con reservas netas negativas. La misma cantidad que tenía más o menos cuando asumió. Sigue con el cepo".

"Bajó los dólares financieros porque no hay una moneda en la calle. Por eso los negocios están como están. Destruyó capital de las empresas como nunca se ha visto en la Argentina".

"Nunca vi que hicieran pedazos los ingresos como hizo este muchacho".

