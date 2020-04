Otro lamentable hecho de discriminación con un personal sanitario sucedió en Córdoba cuando un vecino atacó verbal y físicamente a un enfermero porque pretendía que se busque otro domicilio.

La víctima fue Enrique Caucota, de 46 años, quien trabaja de enfermero en la Clínica del Sol.

"Salí a las 22 y me dirigí a mi domicilio. Llegando a Catamarca y Alvear me ve este señor, me cruzó, se sacó el barbijo y me agredió verbalmente. Me dijo que me vaya, que iba a infectar la pensión. Estaba por responder y me dio una trompada en el rostro, me tiró contra la pared y me siguió pegando", relató.

Caucota acotó que pudo "salir corriendo" y buscó a policías en la avenida Colón para que lo auxilien, pero manifestó sentirse preocupado y con miedo, porque el agresor es un vecino.