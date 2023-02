Según un relevamiento de Google, en Argentina lo que más se buscó como trabajo fue… ¡Influencer! El momento televisivo se dio en C5N y generó debate.

El informe presentado indica que entre los trabajos más buscados a nivel mundial se encuentran: piloto, escritor, bailarín, abogado, cantante. En cambio, en países de América Latina los trabajos más deseados están relacionados con las redes sociales.



Y en Argentina el empleo más anhelado es el de influencer, mientras que en países como Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, el deseo es el de ser Youtubers.



Los datos surgen del estudio "The World’s Dream Job: The Careers People are Searching for the Most", informe realizado por la compañía de seguros Remitly, basado en datos de las búsquedas en Google.