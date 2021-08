El incumplimiento de la Ley de Educación Integral es apenas la punta del iceberg de lo que sufren las identidades de género diverso en colegios el Instituto Timoteo, ubicado en el barrio Santa Ana de la capital salteña. En el marco de la sanción de la ley que permite el género no binario en el DNI, el colegio religioso anunció que no aceptará niños que se perciban con otro género que no sea el biológico.

"Básicamente, el colegio solicita que si un niño tiene una percepción distinta de su género lo cambien de institución, y eso es discriminación", dijo Verónica Geipel, quien hizo la denuncia el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

En el formulario de inscripción para estudiantes el colegio aclara que "el Instituto Timoteo trata a sus alumnos de acuerdo con su sexo al nacer".

EL colegio llegó a sacar un documento en el que le preguntó a los padres de los alumnos si se comprometían a trabajar con el colegio en la búsqueda de un pase a otro establecimiento en caso de que, con el correr del tiempo, el niño, la niña o el joven decidan "ser tratados de una manera distinta, no de acuerdo con su sexo al nacer".

El delegado del Inadi en Salta, Gustavo Farquharson, aseguró a Télam que el organismo recibió la denuncia que "argumenta que el Instituto Timoteo condiciona el ingreso de estudiantes según su sexo al nacer y compromete a las familias a buscarle otro colegio en el caso que haya una autopercepción de género distinto al asignado al nacer".