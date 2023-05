Robo y captura en vivo. Dos ladrones fueron detenidos por los vecinos de José León Suárez mientras un móvil de América realizaba un informe en la zona por la ola de inseguridad que afecta a los que viven allí.

Casualmente el periodista estaba hablando sobre las alarmas vecinales y se encontró con que dos delincuentes fueron reducidos luego de intentar robarle la moto a una mujer, que se ve está en claro estado de shock.

Los vecinos se tiraron encima de los ladrones y así esperaron que llegue la policía, la que evidentemente no aparece mucho por la zona. Según el comentario de la víctima uno de ellos la había apuntado con un arma en la cabeza.

“Yo estaba cobrando un alquiler y salía con la moto cuando los vi. Cargaron el arma, me apuntaron a la cabeza y me pidieron la moto. Quisieron sacarme un bolso, me resistí y empecé a gritar”, sostuvo.