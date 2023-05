"Mataron a mi mejor amigo" aseguró Luciana Salazar a través de sus redes sociales aunque después decidió borrarlo ante la falta de evidencia de que se haya tratado de un homicidio.

Lo cierto es que el hombre, de origen paraguayo y dueño de una peluquería fue encontrado muerto en el lugar donde vivía y con sangre en la boca.

Según fuentes policiales, Sotelo fue hallado muerto en su departamento ubicado en Nicaragua al 6000, luego de que su hermana diera aviso a la Policía porque no tenía respuestas del estilista desde el último sábado.

El SAME constató el fallecimiento de Sotelo, de 43 años y de nacionalidad paraguaya. Según informaron, "los oficiales comprobaron que en el lugar no había signos de violencia, como tampoco en el cuerpo y no se registraron faltantes".

En el lugar donde vivía Sotelo funciona como un hotel por lo que el edificio tiene vigilancia las 24 horas y posee varias cámaras de seguridad.

Por el momento la justicia intenta investigar las causas de esta extraña muerte.