Sucedió en la esquina de Paraguay y Mendoza, en el centro de Rosario, cerca de las 10 del pasado miércoles. Tras una discusión de tránsito con un taxista, el hombre que conducía una camioneta utilitaria lo golpeó en la cabeza con un fierro. Luego, arrastró al taxista en su capot del auto durante unos metros.

Según el relato del taxista, desde hacía una cuadra lo venía rozando por detrás cada vez que frenaba su auto, hasta que “se bajó con un fierro y me dijo a vos te voy a enseñar y me pegó un par de fierrazos en la cabeza y me produjo una herida”.



El taxista contó que recibió la ayuda de maestras de una escuela de la cuadra, que enseguida llegó al lugar un agente municipal y después la policía.