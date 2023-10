Después de varias semanas, Alejandro “Pollo” Cerviño rompió el silencio y habló de la denuncia que realizó su exesposa, Cinthia García, que lo acusa de abusar sexualmente de su hijo cuando este tenía 5 años, en el 2020.

“Mi prioridad hoy es mi hijo”, aseguró tras ser encontrado en las calles de Bernal por A La Tarde (América).

"Estoy esperando mi día para declarar, es una situación muy complicada", agregó y aseguró que sigue los pasos judiciales en la causa.

"Es una acusación muy fuerte pero se va a aclarar... No me escapo, no me fugo", se defendió ante el cronista Mati Vázquez.

"Estamos con mi familia muy preocupados, luchando para que se sepa la verdad", contó el locutor. "Es mi vida mi hijo, es nuestro nieto, nuestro sobrino, nuestra familia y hace tres años que todo el círculo paterno ha quedado desterrado de eso", agregó.