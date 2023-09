Que Carlos Maslatón es dueño de un carisma especial, no hay quien lo dude. Y que Cynthia García es una hábil polemista, tampoco. Es lógico entonces que cada vez que el debate los tenga en posiciones enfrentadas -casi siempre- haya una colisión.

Duro de Domar es el campo de juego donde ambos expresan sus opiniones y diferencias que en este caso quedaron muy marcadas.

No solo porque Maslatón sostuvo que el aumento de la suma sobre la cual se debe pagar el Impuesto a las Ganancias es una medida que no apoya, sino porque García se burló de él y sostuvo que no estaba dejando en claro cuál era su postura al respecto.