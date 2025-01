El viernes 17 de enero el periodista Mario Pernigotti amedrentó con un matafuego a tres empleados del Centro de Evaluación Vial en Posadas.

El ataque de ira de este reconocido periodista local se dio ante la negativa de renovar su licencia, ya que la misma se encontraba vencida y por lo tanto no podía conducir hasta el lugar.

Por eso el hombre agarró un matafuego y amenazó violentamente a todas las personas que se encontraban adentro de esa oficina, incluyendo una mujer.

El violento accionar de esta persona quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, y luego se pidió la detención del hombre.

"A mí en un momento, se ve en las imágenes, me empujaba con la cabeza contra la pared. Ahí me decía que él después iba a volver y que yo me iba a quedar sin trabajo", sostuvo la mujer atacada.