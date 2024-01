“Ni la voy a llamar ni la voy a escribir. Como ella no me llama a mí para mi cumpleaños, ni cuando estaba en la cárcel. Esas no son amigas”, sentenció Moria Casan.

La diva dijo que no está obligada a tener una relación cercana.

“Uno tiene sus preferencias, pero no soy amiga de la gente con la cual trabajo. Es una fantasía de la gente que está con la rubia y la morocha. Por nunca hubo algo con semejante poder de convocatoria, pero es un combo", dijo.